Tawuran di Bassura Sebabkan Macet, Polisi: Sudah Dibubarkan

JAKARTA - Viral video aksi tawuran antarpemuda terjadi di Jalan Basuki Rahmat (Bassura), Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (9/7/2024).

Imbas tawuran tersebut membuat arus lalu lintas (lalin) di lokasi menjadi tersendat pada sore ini.

"Iya betul (sampai macet), tapi sudah dibubarkan dari Polsek," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Ari Setyo Utomo saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Dia menyebut bahwa peristiwa terjadi antar warga. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. "Iya betul menimbulkan kemacetan. Sebentar saja, dari sabhara polres datang sudah bisa dibubarkan," jelasnya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan masalah tersebut. Sebelumnya, berdasarkan video yang diunggah di Instagram @jktinfo.news, tampak sejumlah pemuda saling lempar petasan di lokasi.

Mereka turun ke jalan saat melakukan aksi tawuran di kawasan Jatinegara itu. "Terjadi tawuran di wilayah Bassura, Selasa (9/7) sore. video @rajuueo #jktinfo," tulis @jktinfo.news dalam unggahannya.

(Fakhrizal Fakhri )