Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bandar Edarkan 45 Kg Sabu Dalam Mobil yang Dititipkan di Parkiran RS Fatmawati, Begini Kata Polisi

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:51 WIB
Bandar Edarkan 45 Kg Sabu Dalam Mobil yang Dititipkan di Parkiran RS Fatmawati, Begini Kata Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya masih mendalami peredaran 45 bungkus sabu dengan berat 45 kg, yang tersimpan di mobil yang diparkir di parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak mengatakan, berdasarkan pengakuan pelaku berinisial AS (22), dia baru menjalankan modus titip mobil ini sekali.

“Kalau pengakuannya (sebagai kurir), baru pertama kali,” kata Donald saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Donald memastikan agar modus titip mobil ini tidak terulang kembali. Saat ini, penyidik tengah mempersiapkan upaya-upaya pencegahan.

“Kita antisipasi juga untuk modus-modus yang lain. Ya pastilah. Udah pasti kita lakukan pencegahan,” katanya.

Sebelumnya, pria berinisial AS (22) diamankan polisi lantaran diduga hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 45 bungkus dengan berat 45 Kg di parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2024). Pria tersebut diduga seorang kurir narkoba.

"Modusnya titip mobil. Jadi nanti mobil berisi narkoba diantar ke alamat tujuan," ujar Diresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan, Kamis (4/7/2024).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177345//praperadilan-gHBk_large.jpg
Pengacara Minta Hakim Bebaskan Delpedro Marhaen dari Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177156//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-Al3g_large.jpg
Pelat Mobil Polisi di Kasus Penyekapan Tangsel Ternyata Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177096//kapolda_metro_jaya_irjen_asep_edi_suheri_resmikan_satgas_pamapta-SHF6_large.jpg
Resmikan Pamapta, Kapolda Metro Jaya: Polisi Harus Hadir Berikan Pelayanan Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080//ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176908//dj_panda_bawa_orangtua_ke_polda_metro_jaya-4sxX_large.JPG
DJ Panda Boyong Orang Tua saat Diperiksa Polisi Imbas Laporan Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817//bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement