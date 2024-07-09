Bandar Edarkan 45 Kg Sabu Dalam Mobil yang Dititipkan di Parkiran RS Fatmawati, Begini Kata Polisi

JAKARTA - Polda Metro Jaya masih mendalami peredaran 45 bungkus sabu dengan berat 45 kg, yang tersimpan di mobil yang diparkir di parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak mengatakan, berdasarkan pengakuan pelaku berinisial AS (22), dia baru menjalankan modus titip mobil ini sekali.

“Kalau pengakuannya (sebagai kurir), baru pertama kali,” kata Donald saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Donald memastikan agar modus titip mobil ini tidak terulang kembali. Saat ini, penyidik tengah mempersiapkan upaya-upaya pencegahan.

“Kita antisipasi juga untuk modus-modus yang lain. Ya pastilah. Udah pasti kita lakukan pencegahan,” katanya.

Sebelumnya, pria berinisial AS (22) diamankan polisi lantaran diduga hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 45 bungkus dengan berat 45 Kg di parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2024). Pria tersebut diduga seorang kurir narkoba.

"Modusnya titip mobil. Jadi nanti mobil berisi narkoba diantar ke alamat tujuan," ujar Diresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan, Kamis (4/7/2024).

(Khafid Mardiyansyah)