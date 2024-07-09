Ini Motif Pemuda di Jaktim Disekap dan Disiksa Berbulan-bulan hingga Kelaminnya Ditaburi Bubuk Cabai

JAKARTA - Polisi mengungkapkan motif penyebab pemuda berinisial MMR (23) disekap berbulan-bulan dan disiksa hingga kelaminnya ditaburi bubuk cabai di sebuah kafe di Jalan Pendidikan Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa penyekapan dan penyiksaan korban dipicu oleh utang piutang dalam bisnis jual beli mobil.

"MRR ini sekira bulan Oktober 2023 menggunakan uang milik saudara H. Kemudian pelapor tidak mampu mengembalikan dan akhirnya pelapor merasa disekap karena tidak boleh meninggalkan tempat sejak 19 Februari sampai 30 Mei 2024," kata Ade Ary di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/6/2024).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Armunanto Hutahaean menambahkan bahwa pihaknya masih mendalami kasus itu. Beberapa saksi telah dimintai keterangan.

"Perkara berawal dari adanya hutang piutang antara korban dan terduga pelaku. Perkaranya saat ini masih tahap penyelidikan. Kami masih mendalami perkaranya dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," kata Armunanto.

Sebelumnya diberitakan pemuda MRR disekap berbulan-bulan dan disiksa di sebuah kafe di Jalan Pendidikan Raya, Duren Sawit. Akibatnya, tubuh korban penuh dengan luka dan bahkan mengalami gangguan psikologis.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Duren Sawit Jakarta Timur pada 19 Juni 2024. Laporan teregister dengan nomor LP/B/BG/VI/2024/SPKT/POLSEK DUREN SAWIT/POLRES METRO JAKTIM/POLDA METRO JAYA.

Paman korban, Yusman menjelaskan bahwa, kejadian ini berawal dari kerja sama jual-beli mobil antara korban dengan seseorang yang sudah berlangsung sejak September 2023.

"Bisnis sudah terjalin sejak lama. Mereka ini semua sama-sama berteman. Selama ini lancar-lancar saja," kata Yusman saat dihubungi, Sabtu, 6 Juli 2024.

Namun, bisnis tak berjalan dengan lancar. Bisnis itu mengalami wanprestasi pada akhir tahun 2023.

"Oleh keponakan, uang hasil penjualan tidak disetor. Mungkin dipakai dulu. Nah di situ ketahuan," ucapnya.