Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru Jakut Terbakar, 17 Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi

JAKARTA - Sebuah gudang penyimpanan ikan terbakar di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (9/7/2024) malam. Sebanyak 17 mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api.

Menurut keterangan dari Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta, kebakaran ini mulanya diketahui dari laporan sekuriti setempat sekitar pukul 18.35 WIB.

"Security datang langsung ke Disgulkarmat Pos Muara Baru," bunyi pesan dari Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personel diturunkan untuk memadamkan api yang berkobar di lokasi tersebut.

Tiba di lokasi, petugas mendapati asap tebal memenuhi gudang tersebut. Asap juga membumbung tinggi hingga ke bagian luar gudang.