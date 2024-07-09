Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkot Jakpus-Kemenhub Bahas soal Penutupan Perlintasan Kereta Api Roxy

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |23:44 WIB
Pemkot Jakpus-Kemenhub Bahas soal Penutupan Perlintasan Kereta Api Roxy
Penutupan perlintasan KA (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaidir menyebut penutup perlintasan kereta api Roxy di Jalan KH Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat merupakan wewenang dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Perlintasan itu dikhususkan untuk pejalan kaki bukan untuk sepeda motor.

"Itu kan laporan dari masyarakat. Tadi saya arahkan dari Sudin Perhubungan kita supaya lintas terkait karena lintasan sana Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Itu harus ditarik ke Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan penutupan dan penertiban lintasan kereta itu," ujar Chaidir di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

 BACA JUGA:

Pihaknya bersama tiga pilar yakni TNI, Polri, serta Pemerintah Pusat bakal bekerja sama melakukan penertiban. Tujuan yakni untuk mencegah kemacetan.

"Kita ini kan tingkat wilayah, sifatnya hanya supporting (mendukung) dan melaporkan suasana lingkungan. Itu kan lingkungan sudah ada dua wilayah, Jakarta Pusat dan Barat. Ini juga berkaitan dengan lingkungan yang ada di Roxy, penuh dan sesaknya (crowded), tidak tertibnya di sana, terutama pada area parkir dan pedagang kaki lima," katanya.

Sementara itu, Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Wildan Anwar, mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kepala Bidang Kereta Api Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Rudy Saptari, membicarakan terkait penertiban perlintasan KA Roxy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174536/kereta-l2jf_large.jpg
Hari ini Kereta Jarak Jauh Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172958/viral-LYku_large.jpg
Sejarah Panjang di Balik Peringatan Hari Kereta Api Nasional 28 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166470/stasiun-Hdup_large.jpg
Imbas Demo di Sekitar Stasiun Pasar Senen, KAI Rekayasa Operasional Kereta Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/510/3153489/dua_penumpang_kereta_sancaka_jadi_korban_kaca_pecah_wajah_penuh_luka-bwc2_large.jpg
Dua Penumpang Kereta Sancaka Jadi Korban Kaca Pecah, Wajah Penuh Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151609/kereta-gS6b_large.jpg
Ada Peringatan Hari Bhayangkara, KA Jarak Jauh Dialihkan dari Gambir ke Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/608/3151532/polsuska_tangkap_maling_rel_kereta_senilai_rp47_juta_di_asahan-oFkM_large.jpg
Polsuska Tangkap Maling Rel Kereta Senilai Rp47 Juta di Asahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement