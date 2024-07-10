Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Sentil Bobby Nasution yang Didukung 7 Parpol : Faktor Kapasitas atau Pengaruh Mertuanya?

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |01:40 WIB
PDIP Sentil Bobby Nasution yang Didukung 7 Parpol : Faktor Kapasitas atau Pengaruh Mertuanya?
Djarot Saiful Hidayat (MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat menyentil Bobby Nasution yang sudah didukung tujuh partai politik untuk maju Pilgub Sumatera Utara 2024. Ketujuh parpol adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.

Bobby yang saat ini Wali Kota Medan merupakan menantu Presiden Jokowi. Djarot mempertanyakan banyaknya dukungan parpol ke Bobby apakah karena faktor kapasitas Bobby atau ada cawe-cawe Jokowi.

"Untuk mas Bobby sudah dapat (dukungan mayoritas parpol) itu karena mas Bobby-nya atau karena mertuanya? Itu pertanyaannya," kata Djarot di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
