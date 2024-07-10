Beri Kuliah Umum di UIN Jakarta, Grand Syekh Al-Azhar Ajak Amalkan Toleransi Beragama

TANGERANG SELATAN - Grand Syekh al-Azhar, Kairo, Mesir,Prof. Dr. Syaikh Ahmad Muhammad at-Thayeb memberi kuliah umum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (9/7/2024).

Kuliah umum bertema 'Meneguhkan Moderasi Beragama untuk Membangun Toleransi dan Harmoni' itu digelar di Auditorium Harun Nasution.

Dalam penyampaiannya, Syekh Ahmad Muhammad at-Thayeb memaparkan bahwa agama islam telah menjelaskan bahwa adanya perselisihan tak akan pernah berhenti hingga akhir dunia.

BACA JUGA: