Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beri Kuliah Umum di UIN Jakarta, Grand Syekh Al-Azhar Ajak Amalkan Toleransi Beragama

Hambali , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |02:34 WIB
Beri Kuliah Umum di UIN Jakarta, Grand Syekh Al-Azhar Ajak Amalkan Toleransi Beragama
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Grand Syekh al-Azhar, Kairo, Mesir,Prof. Dr. Syaikh Ahmad Muhammad at-Thayeb memberi kuliah umum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (9/7/2024).

Kuliah umum bertema 'Meneguhkan Moderasi Beragama untuk Membangun Toleransi dan Harmoni' itu digelar di Auditorium Harun Nasution.

Dalam penyampaiannya, Syekh Ahmad Muhammad at-Thayeb memaparkan bahwa agama islam telah menjelaskan bahwa adanya perselisihan tak akan pernah berhenti hingga akhir dunia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/525/3155321/pemulasaran-PU3z_large.jpg
Bertahun-tahun Ditolak, Cak Imin: Rumah Pemulasaran di Tasikmalaya Perkuat Kerukunan Antarumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/338/3075079/rakernas_persatuan_tarbiyah-0Xfm_large.jpg
Rakernas Persatuan Tarbiyah, Oso Ingatkan Agama Selalu Bawa Pesan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/337/3018997/anies-hingga-romo-magnis-hadiri-dialog-kebangsaan-bersama-lintas-agama-c8pWCe0cg0.jpg
Anies hingga Romo Magnis Hadiri Dialog Kebangsaan Bersama Lintas Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013058/soal-polemik-rombongan-biksu-singgah-di-masjid-mui-ganggu-harmoni-umat-beragama-0UboFCOTEN.jpg
Soal Polemik Rombongan Biksu Singgah di Masjid, MUI: Ganggu Harmoni Umat Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969159/studi-terbaru-orang-orang-yang-tidak-beragama-jadi-kelompok-terbesar-di-as-Sah0HKHLeq.jpg
Studi Terbaru: Orang-Orang yang Tidak Beragama Jadi Kelompok Terbesar di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/512/2962425/akademisi-internasional-kumpul-di-semarang-definisikan-ulang-peran-agama-hadapi-krisis-global-4wQBj8eLEZ.jpg
Akademisi Internasional Kumpul di Semarang, Definisikan Ulang Peran Agama Hadapi Krisis Global
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement