INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

MUI Respons Viralnya Abuya Mama Ghufron : Sangat Menyesatkan Masyarakat!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |03:35 WIB
MUI Respons Viralnya Abuya Mama Ghufron : Sangat Menyesatkan Masyarakat!
Abuya Mama Ghufron (Tangkapan layar)
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan kemunculan dakwah kontroversi KH Muhammad Abdul Ghufron alias Abuya Mama Ghufron, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) UNIQ Nusantara, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Mama Ghufron viral di media sosial kaena mengaku menguasai bahas Suryani. Ia juga menyebutkan bahasa Suryani akan digunakan malaikat ketika memeriksa manusia di alam kubur.

Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI, Prof Utang Ranuwijaya mendorong agar kasus Mama Ghufron segera diselesaikan karena sangat menyesatkan umat dan meresahkan.

“Kami terus mengupayakan, terus koordinasi dengan MUI daerah. Kami dari pusat mendorong supaya ini ada penyelesaian. Karena ini sangat menyesatkan masyarakat," kata Prof Utang Ranuwijaya dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Prof Utang khawatir jika fenomena ini semakin tersebar luas di media sosial nantinya akan memberikan dampak buruk khususnya dalam pemahaman keagamaan.

“Kalau ini tidak ditangani oleh teman-teman daerah tentu ini akan terus mempengaruhi dunia medsos dan akan memberi pengaruh yang negatif terhadap perkembangan pemahaman keagamaan,” sambungnya.

Prof Utang pun mengungkap bahwa saat ini MUI sedang berupaya membangun koordinasi dengan MUI Kabupaten Malang dan MUI Jawa Timur untuk berkomunikasi dengan pihak terkait agar segera melakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Bahkan, MUI Malang ingin bertemu langsung dengan Abuya Mama Ghufron.

“Kami melalui Komisi Pengkajian sudah memberi perintah supaya berkomunikasi dengan MUI malang. Menurut informasi, MUI Malang juga sudah berusaha untuk bertemu dengan saudara Ghufron, hanya saja tidak bertemu orangnya,” tuturnya.

