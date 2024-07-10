Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BSSN Bentuk 3 Satgas untuk Gencarkan Operasi Siber di Pilkada 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |03:50 WIB
BSSN Bentuk 3 Satgas untuk Gencarkan Operasi Siber di Pilkada 2024
Kepala BSSN, Hinsa Siburian (Foto: BSSN)
A
A
A

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melancarka operasi khusus pengamanan siber di Pilkada Serentak 2024, seperti yang pernah dilakukan pada saat pelaksanaan pemilu sebelumnya. BSSN sudah membentuk tiga satuan tugas atau satgas.

"Melaksanakan operasi pengamanan siber dan sandi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mulai hari H-63 sampai H+23 di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di wilayah Indonesia," kata BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Kota Medan, Selasa (9/7/2024).

 BACA JUGA:

Dipantau dari siaran langsung Youtube Kemenko Polhukam, Hinsa mengatakan bahwa tiga satgas yang akan ditugaskan melancarkan operasi itu adalah Satgas Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Komunikasi dan Publikasi.

Satgas Keamanan Siber nantinya bertugas melakukan monitoring, identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan ke seluruh infrastruktur dan aset siber.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement