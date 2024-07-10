BSSN Bentuk 3 Satgas untuk Gencarkan Operasi Siber di Pilkada 2024

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melancarka operasi khusus pengamanan siber di Pilkada Serentak 2024, seperti yang pernah dilakukan pada saat pelaksanaan pemilu sebelumnya. BSSN sudah membentuk tiga satuan tugas atau satgas.

"Melaksanakan operasi pengamanan siber dan sandi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mulai hari H-63 sampai H+23 di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di wilayah Indonesia," kata BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Kota Medan, Selasa (9/7/2024).

Dipantau dari siaran langsung Youtube Kemenko Polhukam, Hinsa mengatakan bahwa tiga satgas yang akan ditugaskan melancarkan operasi itu adalah Satgas Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Komunikasi dan Publikasi.

Satgas Keamanan Siber nantinya bertugas melakukan monitoring, identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan ke seluruh infrastruktur dan aset siber.