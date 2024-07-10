Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warisan Prabu Siliwangi Selamatkan Pertahanan Pajajaran saat Dipimpin Cucunya

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |06:40 WIB
Warisan Prabu Siliwangi Selamatkan Pertahanan Pajajaran saat Dipimpin Cucunya
Ilustrasi Prabu Siliwangi
A
A
A

CUCU Prabu Siliwangi mewarisi Kerajaan Pajajaran sepeninggal Surawisesa. Nambah Ratu Dewata, yang konon memiliki karakter berbeda dengan sikap Prabu Siliwangi dan ayahnya Surawisesa, yang terkenal pribadi yang pemberani, ahli dalam peperangan, dan kerap menjadi panglima perang.

Sosok Ratu Dewata sendiri digambarkan memiliki kepribadian yang taat beragama. Dia melakukan upacara sunatan atau upacara adat khitan pra-Islam, dan melakukan tapa pwah-susu atau hanya makan buah-buahan dan minun susu.

 BACA JUGA:

Ratu Dewata juga dianggap bertolakbelakang dengan Prabu Siliwangi dan Surawisesa, yang mengenal dan ahli dalam strategi politik. Menurut Carita Parahiyangan pada masa pemerintahan Ratu Dewata ini terjadi serangan mendadak ke ibukota Pakuan dan musuh "tambuh sangkane" atau tidak dikenal asal-usulnya.

"Ratu Dewata masih beruntung karena memiliki para perwira yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran," demikian dikutip dari buku "Menemukan Kerajaan Sunda", dari Saleh Danasasmita.

 BACA JUGA:

Warisan pertahanan Prabu Siliwangi berupa pasukan perang yang kuat memang tak terbantahkan. Keahlian Prabu Siliwangi membuat Kerajaan Pajajaran setidaknya masih bertahan semasa pemerintahan Ratu Dewata di awal-awal.

Para perwira tua warisan Prabu Siliwangi ini masih mampu menghadapi sergapan musuh. Di samping itu ketangguhan benteng Pakuan peninggalan Sri Baduga menyebabkan serangan Kilat Kerajaan Banten tidak mampu menembus gerbang Pakuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3037063/misteri-tak-bisa-bersatunya-desa-golan-dan-mirah-ponorogo-begini-asal-usulnya-RViZm9MS1W.jpg
Misteri Tak Bisa Bersatunya Desa Golan dan Mirah Ponorogo, Begini Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/337/3034829/hobi-unik-raja-muda-majapahit-hayam-wuruk-dtT9rEi0LZ.jpeg
Hobi Unik Raja Muda Majapahit Hayam Wuruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030721/8-fakta-menarik-wali-songo-tokoh-ulama-sufi-penyebar-islam-di-tanah-jawa-eu74pAYCsj.jpg
8 Fakta Menarik Wali Songo, Tokoh Ulama Sufi Penyebar Islam di Tanah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025863/kesaktian-sunan-bonang-ubah-buah-aren-jadi-emas-hingga-lokajaya-masuk-islam-nEB9FMHiT3.jpg
Kesaktian Sunan Bonang Ubah Buah Aren Jadi Emas hingga Lokajaya Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/337/3024236/kisah-prabu-siliwangi-konon-punya-151-istri-cantik-hingga-mahkluk-gaib-yUOLHsXHb5.jpg
Kisah Prabu Siliwangi, Konon Punya 151 Istri Cantik hingga Mahkluk Gaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/337/3023835/silsilah-kerajaan-sunda-pajajaran-yang-dipimpin-prabu-siliwangi-XKshiNvGRw.jpg
Silsilah Kerajaan Sunda Pajajaran yang Dipimpin Prabu Siliwangi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement