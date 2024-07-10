Warisan Prabu Siliwangi Selamatkan Pertahanan Pajajaran saat Dipimpin Cucunya

CUCU Prabu Siliwangi mewarisi Kerajaan Pajajaran sepeninggal Surawisesa. Nambah Ratu Dewata, yang konon memiliki karakter berbeda dengan sikap Prabu Siliwangi dan ayahnya Surawisesa, yang terkenal pribadi yang pemberani, ahli dalam peperangan, dan kerap menjadi panglima perang.

Sosok Ratu Dewata sendiri digambarkan memiliki kepribadian yang taat beragama. Dia melakukan upacara sunatan atau upacara adat khitan pra-Islam, dan melakukan tapa pwah-susu atau hanya makan buah-buahan dan minun susu.

Ratu Dewata juga dianggap bertolakbelakang dengan Prabu Siliwangi dan Surawisesa, yang mengenal dan ahli dalam strategi politik. Menurut Carita Parahiyangan pada masa pemerintahan Ratu Dewata ini terjadi serangan mendadak ke ibukota Pakuan dan musuh "tambuh sangkane" atau tidak dikenal asal-usulnya.

"Ratu Dewata masih beruntung karena memiliki para perwira yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran," demikian dikutip dari buku "Menemukan Kerajaan Sunda", dari Saleh Danasasmita.

Warisan pertahanan Prabu Siliwangi berupa pasukan perang yang kuat memang tak terbantahkan. Keahlian Prabu Siliwangi membuat Kerajaan Pajajaran setidaknya masih bertahan semasa pemerintahan Ratu Dewata di awal-awal.

Para perwira tua warisan Prabu Siliwangi ini masih mampu menghadapi sergapan musuh. Di samping itu ketangguhan benteng Pakuan peninggalan Sri Baduga menyebabkan serangan Kilat Kerajaan Banten tidak mampu menembus gerbang Pakuan.