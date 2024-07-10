Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Beri Ucapan Selamat, Jokowi Ajak Presiden Masoud Pezeshkian Jaga Perdamaian Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |07:07 WIB
Beri Ucapan Selamat, Jokowi Ajak Presiden Masoud Pezeshkian Jaga Perdamaian Dunia
Presiden Iran Terpilih Masoud Pezeshkian/Reuters
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat kepada Masoud Pezeshkian yang telah terpilih sebagai presiden usai memenangkan Pilpres. Pezeshkian telah terpilih sebagai Presiden ke-9 Iran.

"Selamat atas terpilihnya Masoud Pezeshkian sebagai Presiden ke-9 Republik Islam Iran," bunyi pesan dari Jokowi, dikutip dari akun X resminya, Rabu (10/7/2024).

Mantan Gubernur DKI ini optimis hubungan bilateral Indonesia dan Iran akan semakin erat serta menciptakan kemajuan untuk kedua negara khususnya di bidang kesehatan mengingat latar belakang pendidikan Masoud.

Jokowi juga mengajak Presiden terpilih Iran untuk sama-sama berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

"Saya yakin dibawah kepemimpinan Presiden Pezeshkian, kerja sama Indonesia-Iran, termasuk di bidang kesehatan akan semakin maju dan Iran dapat meningkatkan kontribusinya bagi perdamaian dunia," tutup Jokowi.

Sekadar diketahui, Masoud Pezeshkian telah terpilih sebagai presiden baru Iran setelah memenangi pemilihan pada Jumat, (5/7) atas lawannya kandidat garis keras Saeed Jalili.

Dia dikenal sebagai seorang tokoh moderat yang kerap menyerukan perubahan, tetapi juga menyatakan kesetiaannya pada pemerintahan theokratis Iran yang dipimpin Pemimpin tertinggi Ayatollah Khamanei.

Topik Artikel :
Iran Masoud Pezeshkian Jokowi
