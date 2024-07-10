Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Perebutan Pertahanan Pangkalan Udara, Pasukan Elite Kopasgat Evakuasi Sandera dengan Senyap

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |08:02 WIB
Operasi Perebutan Pertahanan Pangkalan Udara, Pasukan Elite Kopasgat Evakuasi Sandera dengan Senyap
Pasukan Elite Kopasgat TNI AU Evakuasi Sandera
A
A
A

JATIM - Dua pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin TNI AU dipimpin Letkol Pnb A.M. Averroes A. M, menggelar misi Non Combatan Evacuation Operation (NEO).

Dalam misi tersebut, Skadron Udara 33 juga menerjunkan pasukan Operasi Perebutan Pertahanan Pangkalan Udara (OP3U) di Daerah Operasi.

Misi Non-Combatan Evacuation Operation atau pembebasan sandera dilaksanakan pada malam hari dengan menggunakan Night Vission Goggles (NVG) didaerah operasi yang dijadikan tempat penyanderaan pihak musuh.

Pasukan Gerak Cepat (Pasgat) TNI AU dengan gerakan cepat dan senyap berhasil membawa sandera menuju daerah aman selanjutnya dievakuasi menggunakan pesawat Hercules C-130 dari Skadron 33,” tulis keterangan TNI AU, Rabu (10/7/2024).

Setelah berhasil melaksanakan Misi Non-Combatan Evacuation Operation, Hercules C-130 dari Skadron 33 berhasil melaksanakan misi Penerjunan pasukan OP3U didaerah operasi.

“Dua misi yang diemban pesawat Hercules C-130 sukses dilaksanakan, hal ini menunjukan bahwa kemampuan dan kesiapan penerbang Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin benar-benar profesional,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/337/3161772/tni_au-G8Bd_large.jpg
Momen Penerjun Wingsuit Pasukan Elite TNI AU Mendarat di Depan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161101/jet_temput-Urk4_large.jpg
TNI AU Akan Tampilkan Tiga Formasi Udara dalam Upacara Kehormatan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160361/tni_au-7KrL_large.jpg
Bikin Merinding! Kisah Lagu Janji dari Langit Ciptaan Marsma Fajar Adriyanto “Red Wolf”
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160212/maruli-ieKA_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Figur Keluarga Besar Dirgantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160204/wakasau-XOu4_large.jpg
Wakasau Kenang Almarhum Marsma TNI Fajar, Baik dan Ramah ke Semua Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160203/rumah_duka-zWTZ_large.jpg
Suasana Duka Menyelimuti Rumah Almarhum Marsma Fajar Adriyanto di Probolinggo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement