Operasi Perebutan Pertahanan Pangkalan Udara, Pasukan Elite Kopasgat Evakuasi Sandera dengan Senyap

JATIM - Dua pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin TNI AU dipimpin Letkol Pnb A.M. Averroes A. M, menggelar misi Non Combatan Evacuation Operation (NEO).

Dalam misi tersebut, Skadron Udara 33 juga menerjunkan pasukan Operasi Perebutan Pertahanan Pangkalan Udara (OP3U) di Daerah Operasi.

Misi Non-Combatan Evacuation Operation atau pembebasan sandera dilaksanakan pada malam hari dengan menggunakan Night Vission Goggles (NVG) didaerah operasi yang dijadikan tempat penyanderaan pihak musuh.

“Pasukan Gerak Cepat (Pasgat) TNI AU dengan gerakan cepat dan senyap berhasil membawa sandera menuju daerah aman selanjutnya dievakuasi menggunakan pesawat Hercules C-130 dari Skadron 33,” tulis keterangan TNI AU, Rabu (10/7/2024).

Setelah berhasil melaksanakan Misi Non-Combatan Evacuation Operation, Hercules C-130 dari Skadron 33 berhasil melaksanakan misi Penerjunan pasukan OP3U didaerah operasi.

“Dua misi yang diemban pesawat Hercules C-130 sukses dilaksanakan, hal ini menunjukan bahwa kemampuan dan kesiapan penerbang Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin benar-benar profesional,” ungkapnya.