HOME NEWS NASIONAL

Golkar Masih Adem Ayem di Pilkada 2024, Airlangga: Juli Evaluasi, Agustus Penetapan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |23:30 WIB
Golkar Masih Adem Ayem di Pilkada 2024, Airlangga: Juli Evaluasi, Agustus Penetapan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Salah satu persiapan yang dibahas yakni menyangkut waktu pencalonan bakal calon kepala daerah yang akan diusung partai Golkar.

Hal ini disampaikan Airlangga usai menggelar rapat pleno tertutup bersama pengurus pusat Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/7/2024) malam.

"Tentu tahapan-tahapan kami sampaikan bahwa tentu Golkar ada evaluasi di bulan Juli dan baru nanti ada penetapan final di bulan Agustus nanti," kata Airlangga dalam jumpa persnya usai rapat pleno.

Dalam rapat pleno tersebut, Airlangga juga meminta kepada seluruh kader yang telah diberi tugas untuk bekerja dan juga mencari koalisi dengan membangun komunikasi dengan partai politik lain.

