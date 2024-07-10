Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

9 Wanita Pekerja Seks Terjaring Razia Satpol PP di Kalimalang Bekasi

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |00:13 WIB
9 Wanita Pekerja Seks Terjaring Razia Satpol PP di Kalimalang Bekasi
Ilustrasi PSK terjaring razia (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sembilan wanita pekerja seks komersial (PSK) terjaring razia penyakit masyarakat digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kawasan Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Senin 8 Juli 2024 malam.

Kepala Satpol PP Bekasi, Surya Wijaya mengatakan kesembilan PSK terciduk saat mejajakan dirinya ke pria hidung belang. Menurutnya razia dilakukan atas permintaan masyarakat yang resah dengan praktik prostitusi dan aksi PSK di sana sempat viral.

"Ini adanya aduan dari masyarakat dari majelis taklim Pasirsari. Kemudian adanya instruksi dari pimpinan untuk melakukan operasi kegiatan PSK di Pasirsari khusususnya di Jalan Tegal Gede dan Kalimalang ini yang sudah viral dan berita di tiktok sehingga kami tindak lanjuti aduan tersebut," ujar Surya Wijaya kepada awak media, Selasa (9/7/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
