Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rusun Tanah Tinggi Jakpus Masuk Zona Bahaya Narkoba

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |01:15 WIB
Rusun Tanah Tinggi Jakpus Masuk Zona Bahaya Narkoba
Rusun Tanah Tinggi di Johar Baru, Jakarta Pusat (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, Kombes Monang Sidabukke mengatakan bahwa Rumah Susun (Rusun) Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat (Jakpus) masuk zona rawan bahaya penyalahgunaan narkoba.

"Ada beberapa rusun yang masuk zona bahaya penyalahgunaan narkotika, salah satunya Rusun Tanah Tinggi di Johar Baru. Kemudian sejumlah apartemen juga ada masuk dalam zona waspada hingga bahaya," ujarnya kepada wartawan di kantor walikota Jakarta pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya tren saat ini pengguna narkoba lebih nyaman memakai barang haram tersebut di tempat tertutup seperti rusun ataupun apartemen.

 BACA JUGA:

"Para pemakai saat ini tidak lagi memilih tempat hiburan dalam memakai narkoba. Jadi mereka lebih pilih rusun dan apartemen," katanya.

Dirinya juga menyampaikan agar pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Jakarta Pusat, membentuk Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Agar bersama - sama menjalankan komitmen pemberantasan narkoba.

"Kepala BNNP juga imbau pak wali agar dibentuk kantor BNNK Jakarta Pusat. Kalau di Jakarta baru ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Ini sangat dibutuhkan agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika," ucap Monang.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Kepala BNNP DKI Jakarta, Brigjen Pol Nurhadi Yuwono mencatat 26 wilayah di Jakarta masuk dalam kategori rawan peredaran narkoba .

“Untuk di kawasan DKI Jakarta ada 26 wilayah yang masuk dalam kategori bahaya dari peredaran narkoba. Kemudian ada 107 kawasan yang masuk dalam kategori waspada peredaran narkoba,” kata Nurhadi Yuwono, di Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949/ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement