Jakarta Hari Ini, Cuacanya Cerah hingga Berawan sampai Tengah Malam Nanti

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis ramalan cuaca untuk wilayah DKI dan sekitarnya sepanjang, Rabu (10/7/2024) hingga Kamis dini hari nanti.

Dikutip dari laman resmi BMKG, cuaca Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur pagi ini akan cerah berawan. Sedangkan Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu berawan.

BACA JUGA:

Pada siang nanti, cuaca cerah berawan akan menyelimuti Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat akan cerah sampai sore.