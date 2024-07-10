Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tembak Bang Jago yang Acungkan Golok ke Wanita Cantik di Warteg

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |08:45 WIB
Polisi Tembak Bang Jago yang Acungkan Golok ke Wanita Cantik di Warteg
Polisi Tembak Bang Jago Perampas HP
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap seorang pria yang aksinya sempat viral lantaran melakukan perampasan handphone terhadap seorang wanita cantik di sebuah warteg di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat beberapa waktu.

“Benar, sudah kami amankan pelaku,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi dikutip Rabu (10/7/2024).

Sementara itu, Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Muharram Wibisono mengungkapkan bahwa pelaku berinisial R ditangkap pada Senin (8/7) kemarin di kawasan Kuningan, Jawa Barat.

“Kami amankan di daerah Kuningan, kalau engga salah daerah Pajagalan, Kuningan Jawa Barat,” jelasnya.

Kompol Muharram Wibisono menyebutkan, pelaku terpaksa ditembak lantaran mencoba kabur saat diamankan. Polisi kata dia membawa pelaku ke kawasan Kali Angke guna mencari barang bukti. Namun pelaku mencoba melarikan diri hingga terpaksa dilumpuhkan.

"Pada saat pencarian barang bukti itu, yang bersangkutan berusaha melarikan diri dari anggota. Saat dikejar melakukan perlawanan, kita lakukan tindakan tegas terukur, kita lumpuhkan karena melawan dan kabur," kata Wibisono.

Dia menuturkan, usai melakukan aksinya, pelaku belum sempat menjual ponsel milik korban. “HP (korban) itu tidak dijual sama dia, sengaja diumpetin dan HP ini berhasil kita amankan juga, HP korban,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial yang memperlihatkan aksi perampasan handphone yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita di sebuah warteg kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku terlihat mengacungkan golok saat beraksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement