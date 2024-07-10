Polisi Tembak Bang Jago yang Acungkan Golok ke Wanita Cantik di Warteg

JAKARTA - Polisi menangkap seorang pria yang aksinya sempat viral lantaran melakukan perampasan handphone terhadap seorang wanita cantik di sebuah warteg di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat beberapa waktu.

“Benar, sudah kami amankan pelaku,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi dikutip Rabu (10/7/2024).

Sementara itu, Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Muharram Wibisono mengungkapkan bahwa pelaku berinisial R ditangkap pada Senin (8/7) kemarin di kawasan Kuningan, Jawa Barat.

“Kami amankan di daerah Kuningan, kalau engga salah daerah Pajagalan, Kuningan Jawa Barat,” jelasnya.

Kompol Muharram Wibisono menyebutkan, pelaku terpaksa ditembak lantaran mencoba kabur saat diamankan. Polisi kata dia membawa pelaku ke kawasan Kali Angke guna mencari barang bukti. Namun pelaku mencoba melarikan diri hingga terpaksa dilumpuhkan.

"Pada saat pencarian barang bukti itu, yang bersangkutan berusaha melarikan diri dari anggota. Saat dikejar melakukan perlawanan, kita lakukan tindakan tegas terukur, kita lumpuhkan karena melawan dan kabur," kata Wibisono.

Dia menuturkan, usai melakukan aksinya, pelaku belum sempat menjual ponsel milik korban. “HP (korban) itu tidak dijual sama dia, sengaja diumpetin dan HP ini berhasil kita amankan juga, HP korban,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial yang memperlihatkan aksi perampasan handphone yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita di sebuah warteg kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku terlihat mengacungkan golok saat beraksi.