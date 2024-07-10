Diduga Akibat Korsleting Listrik, Rumah di Pesanggrahan Jaksel Ludes Terbakar

Kebakaran Landa Rumah di Jakarta Selatan/ Damkar

JAKARTA- Peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Muhtar Raya, Petukangan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024) pagi.

Belasan unit pemadam kebakaran dan puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api yang berkobar menghanguskan bangunan.

"Mengerahkan sebanyak 12 unit wilayah gabungan (10 unit Jakarta Selatan dan 2 unit Jakarta Barat) serta 46 personel," tulis laman Instagram @humasjakfire.

Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian sekira pukul 05.55 WIB dan dinyatakan selesai. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bangunan rumah tersebut. "Pemadaman selesai, dugaan penyebab korsleting listrik," ucapnya.

(Fahmi Firdaus )