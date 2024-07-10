Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Akibat Korsleting Listrik, Rumah di Pesanggrahan Jaksel Ludes Terbakar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |09:06 WIB
Diduga Akibat Korsleting Listrik, Rumah di Pesanggrahan Jaksel Ludes Terbakar
Kebakaran Landa Rumah di Jakarta Selatan/ Damkar
A
A
A

JAKARTA- Peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Muhtar Raya, Petukangan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024) pagi.

Belasan unit pemadam kebakaran dan puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api yang berkobar menghanguskan bangunan.

"Mengerahkan sebanyak 12 unit wilayah gabungan (10 unit Jakarta Selatan dan 2 unit Jakarta Barat) serta 46 personel," tulis laman Instagram @humasjakfire.

Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian sekira pukul 05.55 WIB dan dinyatakan selesai. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bangunan rumah tersebut. "Pemadaman selesai, dugaan penyebab korsleting listrik," ucapnya.

(Fahmi Firdaus )

      
