Longsor TPA Cipayung Ganggu Aktivitas Bongkar Muat, Puluhan Truk Alami Antrean Panjang

DEPOK - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok mengalami longsor setelah hujan deras yang mengguyur pada Senin, 8 Juli 2024.

Akibatnya, aktivitas bongkar muat truk sampah menjadi terganggu sehingga terjadi antrean yang panjang.

"Iya (longsor), akibat intensitas hujan lebat akhir-akhir ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, Abdul Rahman saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Abra -- sapaan karibnya -- menyebut, layanan jemput sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) sejumlah wilayah di Depok pun terhambat akibat bencana longsor timbunan sampah itu. "Iya layanan jemput sampah di TPS terhambat," ujarnya.

Abra menyebut pihaknya di lapangan tengah menangani masalah longsor tersebut. Ia berharap TPA Cipayung dapat segera beroperasi kembali."Sekarang sedang ditangani, mudah mudahan segera sudah bisa beroperasi lagi,"pungkasnya.

Sebelumnya, salah seorang sopir truk sampah berinisial S (49) mengaku sudah mengantre sejak pukul 04.30 WIB, belum melakukan proses bongkar muat dan masih mengantre hingga pukul 13.30 WIB. "Saya dari jam setengah 5 sudah di sini," kata S saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/7).

S mengungkapkan antrean begitu lama kali ini sebabkan longsor di TPA Cipayung dan menutup jalur proses bongkar muat kendaraan pengangkut sampah.

"Infonya longsor, jadinya lama," ucap sopir yang mengangkut sampah dari kawasan Cimanggis Depok.