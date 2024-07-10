Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toyota Fortuner Tabrak Ayla di Bogor, Satu Orang Tewas Mengenaskan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |09:42 WIB
Toyota Fortuner Tabrak Ayla di Bogor, Satu Orang Tewas Mengenaskan
Fortuner Tabrak Ayla di Bogor
A
A
A

BOGOR - Dua mobil terlibat kecelakaan di Simpang Kopi Tugoh tepatnya Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Ardi Wibowo mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 23.00 WIB pada Selasa 9 Juli 2024. Kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Fortuner sedang melaju dari arah Tugu Kujang menuju Warung Jambu.

"Di Simpang Kopi Tugoh, tiba-tiba dari arah Warung Jambu datang Daihatsu Ayla berbelok hendak berputar arah menuju arah Warung Jambu," kata Ardi, Rabu (10/7/2024).

Diduga, Daihatsu Ayla menerobos lampu pengatur lalu lintas (traffic light) di Simpang Kopi Tugoh sehingga tertabrak Toyota Fortuner. Akibatnya, pengemudi Daihatsu Ayla meninggal dunia.

"Pengemudi Daihatsu Ayla meninggal dunia dalam perjalanan ke RS PMI," ungkap Kompol Ardi Wibowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
