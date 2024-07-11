Dua Begal Bersajam di Bojonggede Ditangkap, Satu Sempat Kabur ke Sidoarjo

BOGOR - Unit Reskrim Polsek Bojonggede berhasil menangkap dua kawanan pelaku begal bersenjata tajam (sajam) berinisial EKKY (22) dan seorang anak berurusan dengan hukum (ABH) berinisial IA (15). Adapun satu pelaku sempat kabur dari pengejaran polisi ke wilayah Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

"Unit Reskrim Polsek Bojonggede telah mengamankan dua orang laki-laki yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal dan atau perampasan kendaraan roda dua," kata Kanit Reskrim Polsek Bojonggede AKP Ade Ahmad Sudrajat saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2024).

"Pelaku dewasa diamankan di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku ABH di Depok, Jawa Barat," imbuhnya.

Pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk satu bilah sajam jenis celurit. Adapun modus kedua pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan.

"Barang bukti satu bendel surat keterangan dan fotocopy BPKB serta bukti angsuran kendaraan Honda Vario F 5929 FIM dan satu bilah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning dan bergagang kayu warna kuning berkombinasi hitam. Modus operandi pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor korban untuk menguntungkan diri pelaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Ade mengatakan kedua pelaku dijerat dengan Pasal 365 Ayat (2) KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

(Arief Setyadi )