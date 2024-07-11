Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Cantik Gunakan Data Pelamar Kerja untuk Pinjol, Belum Ditetapkan Tersangka!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:03 WIB
JAKARTA- Seorang wanita berinisial R diduga menggunakan data ratusan pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online (pinjol). Namun, wanita berparas cantik belum dijadikan tersangka.

Polres Jakarta Timur sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap wanita tersebut dan akan segera diperiksa.

"Sudah kami jadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap R," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean, ketika dikonfirmasi pada Kamis (11/7/2024).

Armunanto belum mengungkap jadwal pemeriksaan terhadap R. Adapun R bakal diperiksa oleh polisi dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor. R belum dijadikan tersangka. "Masih sebagai saksi," ujar dia.

Total terdapat 26 orang yang jadi korban. Kasus tersebut bermula ketika para korban mendapatkan undangan dari R untuk bekerja dan mereka diminta untuk menyerahkan KTP, namun ternyata data tersebut digunakan untuk pinjol.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Polri Kejar DPO Jaringan Judi Online Viral di DIY
Ini Peran 3 Pengelola Judi Online yang Viral di Yogya
Bareskrim Sita Ratusan Miliar dari 5.920 Rekening Mencurigakan, Diduga Transaksi Judol
Bandar Judi Online yang Viral karena Dirugikan Pemain Ditangkap!
Ironi Penangkapan 5 Pemain Judol di Yogya, DPR: Kenapa Polisi Tak Tangkap Bandarnya?
6 Fakta Penangkapan Pemain Judi Online yang Rugikan Bandar
