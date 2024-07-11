Wanita Cantik Gunakan Data Pelamar Kerja untuk Pinjol, Belum Ditetapkan Tersangka!

Wanita Gunakan Data Pekerja untuk Pinjol/Ilustrasi: Freepik

JAKARTA- Seorang wanita berinisial R diduga menggunakan data ratusan pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online (pinjol). Namun, wanita berparas cantik belum dijadikan tersangka.

Polres Jakarta Timur sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap wanita tersebut dan akan segera diperiksa.

BACA JUGA: Penampakan Selebgram Seksi yang Ditangkap Polisi karena Endorse Judi Online

"Sudah kami jadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap R," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean, ketika dikonfirmasi pada Kamis (11/7/2024).

BACA JUGA: Sindikat Judi Online Peretas Website Pemerintah di Jakbar Masuk Jaringan Kamboja

Armunanto belum mengungkap jadwal pemeriksaan terhadap R. Adapun R bakal diperiksa oleh polisi dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor. R belum dijadikan tersangka. "Masih sebagai saksi," ujar dia.

Total terdapat 26 orang yang jadi korban. Kasus tersebut bermula ketika para korban mendapatkan undangan dari R untuk bekerja dan mereka diminta untuk menyerahkan KTP, namun ternyata data tersebut digunakan untuk pinjol.