KAI Daop 1 Jakarta Angkut 1,8 Juta Lebih Ton Barang pada Semester 1 2024

JAKARTA - Sektor angkutan barang PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat kinerja yang positif pada semester 1 tahun 2024.

KAI Daop 1 Jakarta mengangkut pada periode 1 Januari 2024 - 30 Juni 2024 sebanyak 1.801.486 ton barang atau meningkat 13 % dibandingkan program yang ditargetkan sebanyak 1.595.132 ton barang dengan rata-rata per hari mengangkut 9.953 ton.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan bahwa angkutan barang KAI merupakan salah satu core business andalan perusahaan di samping angkutan penumpang.

Meningkatnya capaian angkutan barang KAI Daop 1 pada semester pertama antara lain didorong oleh adanya penambahan sarana gerbong barang dan perjalanan kereta api barang.

"KAI Daop 1 Jakarta melayani berbagai komoditas angkutan barang seperti petikemas, semen, batubara, batu balas/ kricak, barang retail, dan lainnya. Angkutan barang menggunakan kereta api memiliki berbagai keunggulan seperti ketepatan waktu, perjalanan yang dapat diprediksi, keamanan, kapasitas besar, bebas pungutan liar, dan dikelola oleh SDM yang profesional," kata Ixfan, Kamis (11/7/2024).

Adapun salah satu keunggulan angkutan kereta api adalah kapasitas angkutnya yang besar. Satu gerbong bisa mengangkut 42 ton atau seukuran 2 truk kontainer, diibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 1,6 juta ton lebih, angkutan barang KAI Daop 1 Jakarta mengalami peningkatan.