INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumahnya Dibedah, Warga Miskin Tangsel Tak Kuasa Menahan Rasa Haru

Hambali , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |21:12 WIB
Rumahnya Dibedah, Warga Miskin Tangsel Tak Kuasa Menahan Rasa Haru
Warga di Tangsel terharu karena rumahnya menjadi layak huni (Foto: Ist/Hambali)
TANGSEL - Di tengah hiruk pikuk kota, sebuah cerita penuh harapan terlahir di Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Marto Zaid Basyasy, seorang warga setempat, berdiri di depan rumah barunya dengan senyum penuh syukur dan haru.

Pada hari ini, rumahnya yang dulunya tak layak huni kini telah berubah menjadi tempat tinggal yang nyaman dan layak, berkat program bedah rumah yang digagas Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Dengan mata berkaca-kaca, Marto mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan menjadi salah satu warga yang mendapatkan manfaat dari program bedah rumah Kota Tangsel.

"Kami atas nama tuan rumah yang bertempat di rumah saya, saya ucapkan ribuan terima kasih bisa hadir di tempat kami. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah mengadakan bedah rumah ini," tuturnya.

Dengan suara yang sedikit parau, di dalam sambutannya, Marto mengungkapkan rasa syukur dan berkomitmen untuk bisa menjaga rumahnya yang baru selesai dibedah ini dengan sebaik-baiknya untuk kehidupannya sekeluarga.

"Semoga apa yang dibuat ini bisa kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya," tambahnya dengan penuh haru.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Tangsel Aris Kurniawan, menjelaskan bahwa program bedah rumah ini bukanlah yang pertama.

Sejak 2015 hingga 2024, Pemkot Tangerang Selatan telah membedah hampir 2.511 unit rumah. "Untuk tahun ini saja ada 510 unit yang telah kita bedah sampai hari ini," ujarnya.

 , menjadikannya yang terbanyak di antara kecamatan lainnya di Tangsel.

Sementara di Kelurahan Pondok Kacang Barat sendiri, ada 8 unit rumah yang dibedah termasuk rumah milik Marto.

