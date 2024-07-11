Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI Daop 1 Jakarta Sediakan 12 Ribu Tiket Hemat pada 13 sampai 16 Juli

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:29 WIB
KAI Daop 1 Jakarta Sediakan 12 Ribu Tiket Hemat pada 13 sampai 16 Juli
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan Promo “Juleha (Juli Lebih Hemat)”, di mana masyarakat dapat membeli tiket kereta api dengan diskon hingga 20% dari tarif normal. Demikian juga dengan KAI Daop 1 Jakarta.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menerangkan bahwa KAI Daop 1 Jakarta telah menyediakan hampir 12 ribu tiket dengan tarif promo untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi.

Promo ini berlangsung pada tanggal 13-16 Juli 2024 untuk keberangkatan tanggal 15-31 Juli 2024. Pembelian tiket Promo Juleha dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI.

Melansir yang disampaikan oleh Vice President Public Relations KAI Anne Purba, Ixfan mengatakan bahwa promo tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen pasca libur sekolah dengan tarif yang terjangkau. "KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo ini dengan sebaik-baiknya karena jumlahnya terbatas," kata Ixfan.

Berikut daftar kereta api yang mendapatkan tarif Promo Juleha:

1. Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasarturi pp (Kelas eksekutif)

2. Argo Merbabu relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas eksekutif)

3. Argo Muria relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng (Kelas eksekutif)

4. Argo Parahyangan relasi Gambir – Bandung pp (Kelas eksekutif dan ekonomi)

5. Argo Sindoro relasi Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas eksekutif)

6. Kutojaya Utara relasi Jakarta Kota – Kutoarjo pp (Kelas ekonomi)

7. Menoreh relasi Pasarsenen – Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas ekonomi)

