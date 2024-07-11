Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selesai Diperiksa Soal Dugaan Penggelapan Uang, Ini Kata Tiko Aryawardhana

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |20:46 WIB
Selesai Diperiksa Soal Dugaan Penggelapan Uang, Ini Kata Tiko Aryawardhana
Tiko Aryawardhana usai diperiksa (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardhana selesai diperiksa sebagai saksi di kasus dugaan penggelapan uang yang dilaporkan mantan istrinya, AW. Tiko pun menyebutkan, jika persoalan yang menjeratnya itu tak ada hubungannya dengan BCL.

"Alhamdulillah pemeriksan hari ini udah selesai, saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan, kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan BCL," ujar Tiko sambil meninggalkan kantor polisi, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, kasus yang menjerat dirinya itu tak ada hubungannya dengan istrinya, Bunga Citra Lestari. Hanya saja, dia tak merincikan apa saja yang ditanyai polisi berkaitan pemeriksaannya sebagai saksi.

"Jadi, mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini, terima kasih," katanya.

Adapun Tiko mendatangi Polres Jakarta Selatan sejak Kamis (11/7/2024) sekira pukul 10.00 WIB untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Tiko baru selesai diperiksa di kasus dugaan penggelapan uang yang dilaporkan mantan istrinya, AW pada sekira pukul 20.00 WIB.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/629/3163134//bcl-kFpc_large.jpg
Bunga Citra Lestari Bangga, Noah Sinclair Jadi Pemimpin Upacara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570//bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/612/3125111//bcl_ultah-b8lq_large.jpg
5 Potret BCL Ultah Ke-42 Tahun, Dapat Kejutan Spesial dari Tiko dan Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/612/3093668//bcl_dan_tiko-4YJG_large.jpg
Potret Bucin BCL Rayakan Ultah Tiko Aryawardhana: Seseorang yang Kembali Menerangi Hidupku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/612/3092938//tiko_dan_bcl-oVqg_large.jpg
BCL Ungkap Momen Dilamar Tiko Aryawardhana: Saya Tidak Mau Menggantikan Almarhum, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/612/3082548//bcl_dan_tiko-uowH_large.jpg
Potret BCL dan Tiko Rayakan Halloween, Netizen Malah Soroti Hal Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement