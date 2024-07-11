Selesai Diperiksa Soal Dugaan Penggelapan Uang, Ini Kata Tiko Aryawardhana

JAKARTA - Suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardhana selesai diperiksa sebagai saksi di kasus dugaan penggelapan uang yang dilaporkan mantan istrinya, AW. Tiko pun menyebutkan, jika persoalan yang menjeratnya itu tak ada hubungannya dengan BCL.

"Alhamdulillah pemeriksan hari ini udah selesai, saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan, kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan BCL," ujar Tiko sambil meninggalkan kantor polisi, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, kasus yang menjerat dirinya itu tak ada hubungannya dengan istrinya, Bunga Citra Lestari. Hanya saja, dia tak merincikan apa saja yang ditanyai polisi berkaitan pemeriksaannya sebagai saksi.

"Jadi, mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini, terima kasih," katanya.

Adapun Tiko mendatangi Polres Jakarta Selatan sejak Kamis (11/7/2024) sekira pukul 10.00 WIB untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Tiko baru selesai diperiksa di kasus dugaan penggelapan uang yang dilaporkan mantan istrinya, AW pada sekira pukul 20.00 WIB.

(Awaludin)