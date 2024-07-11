Kurang dari 15 Menit, Maling di Bekasi Gasak 3 Motor Sekaligus

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Cluster Griya Aren 2 Jalan Siberit, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tak tanggung-tanggung, sekali beraksi pelaku berhasil menggasak tiga unit motor sekaligus.

Peristiwa pencurian itu, juga diunggah oleh akun Instagram @info_bekasi. Dalam postingan tersebut terdapat tiga rekaman CCTV yang diunggah. Ketiga video memperlihatkan kawanan maling tengah beraksi membawa kabur sepeda motor yang tengah terparkir di halaman rumah warga.

Berdasarkan keterangan unggahan tersebut juga terlihat bahwa aksi pencurian itu terjadi di satu kawasan yang sama dan dengan jarak waktu yang sangat berdekatan.

Warga sekitar, Heri (50) mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 02.00 WIB pada Sabtu (6/7/2024) lalu. Tiga motor yang berhasil di bawa kabur pelaku di antaranya dua unit sepeda motor Honda Beat dan satu Kawasaki Ninja.

“Awalnya mereka mau coba ambil motor saya, tapi karena kuncinya keyless jadinya susah terus ditinggal,” kata Heri, Kamis (11/7/2024).

Heri menyebut, setelah melihat rekaman CCTV dia menyimpulkan bahwa aksi pencurian itu terjadi begitu cepat. Durasi waktu yang diperlukan untuk membobol kunci kontak motor korban diperkirakan hanya membutuhkan waktu hitungan detik.

“Tenang itu (pelaku) beraksinya, jadi satu malam itu tidak sampai 15 menit tiga motor sekaligus hilang,” ujarnya.

Dia menceritakan, pelaku berhasil masuk ke dalam kawasan cluster dengan cara merusak gembok. Diduga, pelaku memanfaatkan cairan kimia untuk membobol kunci pagar.