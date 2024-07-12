Hari Ini, Sekelompok Pelajar dan Mahasiswa di Kota Tangerang Gelar Aksi Solidaritas untuk Afif Maulana

JAKARTA - Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) akan menggelar aksi solidaritas dengan tajuk 1.000 lilin untuk Afif Maulana.

Aksi ini akan digelar di depan Polres Metro Tangerang Kota pada Jumat (12/7/2024) dimulai pukul 13.00 WIB.

Diketahui, kasus Afif kini tengah menjadi pembicaraan publik. ia dianggap emninggal tak wajar setelah ditemukan di dalam sungai.

Jasad Afif ditemukan pekerja kafe yang hendak buang sampah di sungai atau Batang Kuranji di bawah jembatan di Jalan Bypass Kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Minggu 9 Juni.