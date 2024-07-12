Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini, Sekelompok Pelajar dan Mahasiswa di Kota Tangerang Gelar Aksi Solidaritas untuk Afif Maulana

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |06:28 WIB
Hari Ini, Sekelompok Pelajar dan Mahasiswa di Kota Tangerang Gelar Aksi Solidaritas untuk Afif Maulana
A
A
A

JAKARTA - Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) akan menggelar aksi solidaritas dengan tajuk 1.000 lilin untuk Afif Maulana.

Aksi ini akan digelar di depan Polres Metro Tangerang Kota pada Jumat (12/7/2024) dimulai pukul 13.00 WIB.

Diketahui, kasus Afif kini tengah menjadi pembicaraan publik. ia dianggap emninggal tak wajar setelah ditemukan di dalam sungai.

Jasad Afif ditemukan pekerja kafe yang hendak buang sampah di sungai atau Batang Kuranji di bawah jembatan di Jalan Bypass Kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Minggu 9 Juni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/614/3172833//puasa-16tw_large.jpg
Kapan Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/330/3172689//ilustrasi-0MgS_large.jpg
Berapa Hari Lagi Puasa Ramadhan 2026 Akan Dimulai? Ini Jadwal lengkap versi Muhammadiyah dan NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172519//masjid-eqcy_large.jpg
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166554//prabowo_dialog_dengan_16_ormas_islam-5Yh0_large.png
Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam di Hambalang, Ini Hasilnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166507//ketum_pp_muhammadiyah_haedar_nashir-PrG7_large.jpg
Demo Meluas, PP Muhammadiyah Minta Semua Pihak Tahan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156823//kapolri-IhvN_large.jpg
Kapolri Hadiri Apel Akbar di Yogyakarta, Panglima Kokam: Pasukan Perisai Penjaga NKRI!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement