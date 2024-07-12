Polisi Tangkap 4 Maling Motor Viral di Jakut, 2 Orang Ditembak

JAKARTA - Polisi menangkap empat pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku ditembak lantaran mencoba kabur yakni berinisial LA (26), NIA (18).

“Jadi pada saat kita melakukan penindakan terhadap tiga orang pelaku, dua di antaranya melakukan perlawanan. Kami melakukan tindakan tegas terhadap dua tersangka,” kata Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom, Jumat (12/7/2024).

“Mereka coba melarikan diri terus kemudian sempat melawan petugas saat kejadian perkara dan ditemukan banyak senjata tajam saat melakukan penangkapan,” lanjut Mukarom.

