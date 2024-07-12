Terekam CCTV Wanita Mencuri Barang di Minimarket, Kerugian Rp700 Ribu

DEPOK - Wanita misterius kedapatan mencuri barang di sebuah minimarket di Jalan Radar Auri RT 2/7, Cisalak Pasar, Cimanggis, Kota Depok pada Kamis 11 Juli 2024.

Aksinya terekam kamera CCTV, kemudian viral di media sosial (medsos). Akibat aksi pencurian itu minimarket mengalami kerugian ratusan ribu rupiah.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga mengatakan, berdasarkan keterangan saksi Febi Setiadi (34) saat itu sedang dilakukan proses bongkar muat barang kiriman. Saksi melihat pelaku cukup lama bolak balik didalam toko sambil memasukkan barang ke keranjang belanja.

"Kemudian, memindahkannya ke dalam tas warna hitam yang ditutupi dengan baju warna pink kemudian pelaku hanya membayar sabun cuci piring merk mama lime dan pewangi merk soft klin," kata Judika saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024).

"Dari keterangan saksi pelaku mengambil perlengkapan kosmetik berbagai merk, perlengkapan mandi dan minyak wangi berbagai merk dengan total kerugian ditaksir sekira Rp700.000," ujarnya.

Judika mengarahkan saksi/korban untuk melaporkan kejadian itu ke Polsek Cimanggis untuk pengusutan lebih lanjut.

"Kami telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengambil keterangan saksi. Kami menyarankan untuk melengkapi bukti kepemilikan atau bukti pembelian barang barang yang hilang tersebut untuk dibuatkan laporan polisi," ujarnya.

(Arief Setyadi )