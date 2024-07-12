Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV Wanita Mencuri Barang di Minimarket, Kerugian Rp700 Ribu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |11:00 WIB
Terekam CCTV Wanita Mencuri Barang di Minimarket, Kerugian Rp700 Ribu
Ilustrasi pencurian (Foto: Ist)
A
A
A

DEPOK - Wanita misterius kedapatan mencuri barang di sebuah minimarket di Jalan Radar Auri RT 2/7, Cisalak Pasar, Cimanggis, Kota Depok pada Kamis 11 Juli 2024. 

Aksinya terekam kamera CCTV, kemudian viral di media sosial (medsos). Akibat aksi pencurian itu minimarket mengalami kerugian ratusan ribu rupiah.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga mengatakan, berdasarkan keterangan saksi Febi Setiadi (34) saat itu sedang dilakukan proses bongkar muat barang kiriman. Saksi melihat pelaku cukup lama bolak balik didalam toko sambil memasukkan barang ke keranjang belanja.

"Kemudian, memindahkannya ke dalam tas warna hitam yang ditutupi dengan baju warna pink kemudian pelaku hanya membayar sabun cuci piring merk mama lime dan pewangi merk soft klin," kata Judika saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024).

"Dari keterangan saksi pelaku mengambil perlengkapan kosmetik berbagai merk, perlengkapan mandi dan minyak wangi berbagai merk dengan total kerugian ditaksir sekira Rp700.000," ujarnya.

Judika mengarahkan saksi/korban untuk melaporkan kejadian itu ke Polsek Cimanggis untuk pengusutan lebih lanjut.

"Kami telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengambil keterangan saksi. Kami menyarankan untuk melengkapi bukti kepemilikan atau bukti pembelian barang barang yang hilang tersebut untuk dibuatkan laporan polisi," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement