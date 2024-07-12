Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Usut Pengeroyokan Jurnalis TV Usai Vonis SYL

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |11:11 WIB
JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan akan mendalami laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang menimpa juru kamera salah satu stasiun TV swasta, Bodhiya Vimala.

Diketahui, Bodhiya Vimala menjadi korban pengeroyokan usai persidangan pembacaan vonis eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

"Laporan ini sedang ditangani, Ditreskrimum untuk dilakukan pendalaman," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Telusuri berita news lainnya
