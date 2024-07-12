Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli dan Diapro Value Underpad Bantu Panti Werdha untuk Layani Kebutuhan Lansia

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |11:36 WIB
MNC Peduli dan Diapro Value Underpad Bantu Panti Werdha untuk Layani Kebutuhan Lansia
MNC Peduli dan Diapro Value Underpad bantu lansia di Panti Werha (Foto: MPI/Widya)
JAKARTA – Panti Werdha menjadi salah satu tempat para warga lanjut usia tinggal dan berkumpul. Mereka dititipkan oleh keluarganyamaupun yang tidak memiliki keluarga lagi untuk bernaung.

Umumnya Panti Werdha dihuni dari keluarga prasejahtera, dimana dengan usia yang sudah lanjut sering kali dianggap kurang produktif, dan memerlukan perhatian lebih.

Panti Werdha Hajjah Andi Hasmah Noor yang berdiri sejak tahun 1989 di Jakarta ini merupakan panti werdha untuk lanjut usia dan panti asuhan untuk anak. Sebanyak 35 lansia yang tinggal di Panti ini dibentuk agar tetap produktif dan mandiri dengan berbagai aktifitas seperti senam pagi, bermain angklung, dan membuat prakarya keset yang dapat dijual untuk memberikan pendapatan bagi pengerajin lansiannya.

Sejumlah kebutuhan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para lansia salah satunya underpad. Underpad dapat digunakan bagi para lansia yang memiliki permasalahan dalam kesehatan, biasanya digunakaan sebagai alas mereka tidur.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap panti dan lansia, MNC Peduli dan Diapro Value Underpad memberikan 2.000 underpad kepada Panti Werdha Hajjah Andi Hasmah Noor untuk memenuhi kebutuhan hariannya yang diserahkan langsung kepada pihak panti.

CEO PT Multiutama Disposindo Jaya Roy Tanusudiro mengungkapkan bantuan ini merupakan kepedulian pihaknya terhadap penghuni panti werdha. “Diapro Value Underpad peduli terhadap kesehatan dan kenyamanan lansia. Kami dengan sepenuh hati memberikan 2.000 lembar underpad disini lebih dikenal dengan nama produk perlak alas Diapro Value” ungkapnya.

“Tetap semangat untuk para penghuni Panti Werdha Hajjah Andi Hasmah Noor, usia bukanlah penghalang untuk terus berkarya, semangat yang kalian pancarkan sangat bermakna menjadi inspirasi bagi kami semua dan mari kita saling menguatkan satu sama lain,” tambah Roy Tanusudiro.

