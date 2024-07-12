Puluhan Lansia di Panti Werdha Ceria Terima Bantuan MNC Peduli dan Diapro Value Underpad

JAKARTA - Panti Werdha menjadi salah satu tempat para warga lanjut usia tinggal dan berkumpul, yang dititipkan oleh keluarga mereka maupun yang tidak memiliki keluarga lagi untuk bernaung.

Umumnya panti werdha dihuni dari keluarga prasejahtera, dimana dengan usia yang sudah lanjut sering kali dianggap kurang produktif, dan memerlukan perhatian lebih.

Panti Werdha Hajjah Andi Hasmah Noor yang berdiri sejak tahun 1989 di Jakarta ini merupakan panti werdha untuk lanjut usia dan panti asuhan untuk anak. Sebanyak 35 lansia yang tinggal di Panti ini dibentuk agar tetap produktif dan mandiri.

Berdasarkan pantauan Jumat (12/7), tampak keceriaan puluhan lansia atas kehadiran MNC Peduli yang mengajak mereka untuk bernyanyi dan bermain bersama. Bahkan mereka pun juga turut membuat prakarya keset yang dapat dijual untuk memberikan pendapatan bagi pengerajin lansiannya.

Salah penghuni panti, Hatijah (59) mengaku gembira atas kehadiran MNC Peduli. "Saya gembira dengan adanya MNC Peduli membuat kita semangat dan terima kasih atas kedatangan nya,"kata dia.

Selain memberikan kebahagiaan MNC Peduli bekerjasama dengan Diapro Value Underpad memberikan 2.000 underpad kepada Panti Werdha Hajjah Andi Hasmah Noor untuk memenuhi kebutuhan hariannya yang diserahkan langsung kepada pihak panti. Underpad dapat digunakan bagi para lansia yang memiliki permasalahan dalam kesehatan, biasanya digunakaan sebagai alas mereka tidur.

Menerima hal itu, Hatijah merasa terbantu karena Underpad itu dapat membantu dirinya yang mengalami masalah dalam mengontrol berkemih. Sehingga produk dari Diapro Value Underpad dapat menahan cairan dengan mudah dan cepat tanpa mengotori matras/kasur.

"Sangat membantu sekali manakala lansia sedang sakit, tidur diatas underpad. Supaya nenek-nenek tidak bolak balik ke kamar mandi. Saya suka pakai memang, karena daya penahannya (kantung kemih) sudah enggak kuat, jadi pakai underpad,"katanya.

Diapun berharap bantuan ini akan terus ada kedepan. "Harapanya semoga enggak sampai disini saja, berkesinambungan bantuannya, kita berterima kasih sekali terutama teman-teman MNC Peduli, saya merasa terima kasih sekali atas kehadirannya,"tuturnya.