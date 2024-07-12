Kecelakaan di Tol Japek Bekasi Barat, Arus Lalu Lintas Macet Parah

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di jalan Tol Jakarta Cikampek, sekitaran Bekasi Barat, pada Jumat (12/7/2024) sore. Arus lalulintas sempat tersendat akibat kecelakaan tersebut.

Peristiwa kecelakaan tersebut dilaporkan akun resmi X , Jasa Marga. Bedasarkan keterangan petugas Jasa Marga yang di lokasi kejadian, sedang melakukan pembersihan muatan yang di bawa kendaraan pickup.

"15.17 WIB #Tol_Japek HATI-HATI di Bekasi Barat KM 13+600 arah Cikampek, ada proses pembersihan muatan rongsokan dari kecelakaan kendaraan Pick Up DIAMANKAN ke laju bahu luar/kiri," tulis akun X, @PTJASAMARGA.

Sementara itu berdasarkan unggahan ulang akun instagram @infobekasi, perekam video melaporkan kondisi macet pasca kecelakaan tersebut.

"Macet, macet, Bekasi Barat macet, ga gerak," ujar perekam video.

Nampak mobil derek milik Jasa Marga telah di lokasi. Petugas juga terlihat sedang membersihkan muatan mobil tersebut yang berserakan di jalan.

(Awaludin)