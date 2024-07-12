Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan di Tol Japek Bekasi Barat, Arus Lalu Lintas Macet Parah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |16:09 WIB
Kecelakaan di Tol Japek Bekasi Barat, Arus Lalu Lintas Macet Parah
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di jalan Tol Jakarta Cikampek, sekitaran Bekasi Barat, pada Jumat (12/7/2024) sore. Arus lalulintas sempat tersendat akibat kecelakaan tersebut.

Peristiwa kecelakaan tersebut dilaporkan akun resmi X , Jasa Marga. Bedasarkan keterangan petugas Jasa Marga yang di lokasi kejadian, sedang melakukan pembersihan muatan yang di bawa kendaraan pickup.

"15.17 WIB #Tol_Japek HATI-HATI di Bekasi Barat KM 13+600 arah Cikampek, ada proses pembersihan muatan rongsokan dari kecelakaan kendaraan Pick Up DIAMANKAN ke laju bahu luar/kiri," tulis akun X, @PTJASAMARGA.

Sementara itu berdasarkan unggahan ulang akun instagram @infobekasi, perekam video melaporkan kondisi macet pasca kecelakaan tersebut.

"Macet, macet, Bekasi Barat macet, ga gerak," ujar perekam video.

Nampak mobil derek milik Jasa Marga telah di lokasi. Petugas juga terlihat sedang membersihkan muatan mobil tersebut yang berserakan di jalan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234//basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement