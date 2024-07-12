Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangun Polsek Menteng, Hary Tanoe: MNC Media Siap Bantu Publikasi Polri

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |16:22 WIB
Bangun Polsek Menteng, Hary Tanoe: MNC Media Siap Bantu Publikasi Polri
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo saat pembangunan Polsek Menteng (foto: MPI/Aziz Indra)
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) membuka diri kepada Kepolisan Republik Indonesia (Polri) jika menginginkan publikasi melalui MNC Group. MNC dapat membantu Polri dalam memberikan informasi masyarakat yang memiliki jaringan tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama renovasi Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

Hary Tanoe menyebut, selain MNC Peduli terdapat perusahaan dibidang media yang dapat digunakan oleh Polri untuk membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Kami dengan senang hati, kebetulan pak Syafril ini wakil saya di Newsroom MNC bukan hanya di 4 TV tadi juga jaringan radio yang tersebar lebih dari 100 network di Indonesia, dan 62 TV lokal. Jadi praktis di setiap daerah di Indonesia di seluruh Provinsi ada kehadiran iNews TV lokal," kata Hary Tanoe.

Lebih lanjut Hary Tanoe mengatakan, Polri dapat menggunakan media jaringan MNC sebagai sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tidak hanya di tingkat puncak pimpinan Polri namun juga dapat menyampaikan informasi di tingkat polsek.

"Kami sebagai media dengan senang hati sekiranya dibutuhkan running teks, Kapolda ingin menyampaikan sesuatu jadi tidak perlu muncul di luar, kalau sibuk tinggal pesan aja Kapolda pesan ini ini ditayangkan di running teks," jelasnya.

