Mobil Pick Up Kecelakaan, Muatan Barang Rongsokan Berserakan di Tol Bekasi Barat

JAKARTA – Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Bekasi Barat, pada Jumat (12/7/2024) sore.

Akibat kecelakaan yang melibatkan mobil pick up bermuatan rongsokan tersebut, arus lalu lintas tersendat dan mengalami macet parah.

Petugas yang berada di lokasi kejadian kecelakaan, saat ini sedang melakukan pembersihan muatan rongsokan yang dibawa kendaraan mobil pick up. Sebuah mobil derek milik Jasa Marga juga telah berada di lokasi.

"15.17 wib #tol Japek hati-hati di bekasi barat km 13+600 arah cikampek, ada proses pembersihan muatan rongsokan dari kecelakaan kendaraan pick up diamankan ke laju bahu luar/kiri," tulis akun x, @ptjasamarga.