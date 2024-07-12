Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Markas Judi Online di Apartemen Jakbar Beroperasi sejak 2023

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:04 WIB
Markas Judi Online di Apartemen Jakbar Beroperasi sejak 2023
Polisi gerebek markas judi online di apartemen Jakarta Barat (Foto: Riyan Rizki Roshali)
JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat membongkar markas judi online di salah satu unit di Apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku beroperasi sejak 2023.

"Pelaku perjudian online di apartemen kawasan Grogol Petamburan ini mereka menjalankan aksinya sejak bulan Agustus 2023,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, Jumat (12/7/2024).

Syahduddi menambahkan, terkait kasus ini 7 orang diamankan yakni FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21), FAP (19) dan MHP. Untuk menjalankan aksinya, mereka mencari website milik instansi pemerintah dan lembaga pendidikan yang memiliki tingkat keamanan lemah.

