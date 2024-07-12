Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pecah Ban, Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:21 WIB
Pecah Ban, Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi
Truk terguling di Tol Jagorawi. (Foto: Dok Polisi)
BOGOR - Truk boks mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi tepatnya KM 23.400, Kabupaten Bogor. Truk tersebut sempat terguling di tengah jalan.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.40 WIB. Awalnya, truk dengan nomor polisi B 9505 BRO sedang melaju dari arah Jakarta menuju Cibinong.

"Di TKP truk mengalami pecah ban kiri belakang," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Truk yang dikendarai Rahmat Hidayat (25) itu pun hilang kendali dan oleng. Alhasil, truk terbalik miring di antara lajur 3 dengan lajur 4 Tol Jagorawi.

