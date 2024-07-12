Pecah Ban, Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi

BOGOR - Truk boks mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi tepatnya KM 23.400, Kabupaten Bogor. Truk tersebut sempat terguling di tengah jalan.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.40 WIB. Awalnya, truk dengan nomor polisi B 9505 BRO sedang melaju dari arah Jakarta menuju Cibinong.

"Di TKP truk mengalami pecah ban kiri belakang," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Truk yang dikendarai Rahmat Hidayat (25) itu pun hilang kendali dan oleng. Alhasil, truk terbalik miring di antara lajur 3 dengan lajur 4 Tol Jagorawi.