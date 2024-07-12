Penemuan Mayat Bayi di Kali Cikereti Bogor Gegerkan Warga

BOGOR - Penemuan mayat bayi laki-laku gegerkan warga Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mayat sudah dievakuasi petugas ke RS Polri Kramatjati, Jakarta.

Menurut Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanullang, peristiwa itu terjadi pada Kamis 11 Juli 2024. Awalnya, terdapat salah satu warga yang sedang mencari bola golf di sekitar Kali Cikereti.

"Di TKP (saksi) mencium bau yang tidak sedap," kata Birman dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Karena penasaran, warga tersebut mencari sumber bau tersebut. Setelah ditelusuri, akhirnya ditemukan sosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki.

"Saksi melaporkan kepada Ketua RT dan dilanjutkan melaporkan ke pihak desa serta kepolisian," ujarnya.