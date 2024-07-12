Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gedung Dibangun, Kapolda Metro Minta Anggota Polsek Menteng Makin Dekat dengan Masyarakat

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |18:50 WIB
Gedung Dibangun, Kapolda Metro Minta Anggota Polsek Menteng Makin Dekat dengan Masyarakat
Hary Tanoesoedibjo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan terima kasih atas bantuan MNC Peduli dalam melakukan renovasi gedung Polsek Metro Jakarta Pusat. Dia berhadap dengan renovasi yang dilakukan MNC Peduli, anggotanya dapat semakin dekat dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Karyoto saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama renovasi Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024). Dia menilai bantuan yang diberikan MNC Puduli harus menjadi ajang agar anggota semakin dekat dengan masyarakat.

"Saya minta setelah dibantu, tempatnya sudah bagus yang lebih penting harus dekat pada masyarakat. Bukan arti dekat hanya secara jarak, tapi psikologis, sosial juga harus dekat. Karena kita ada untuk masyarakat," kata Karyoto.

Dia menyebut saat ini Menteng merupakan salah satu tempat penggerak ekonomi nasional. Masyarakat di Menteng merupakan tokoh nasional seperti Hary Tanoesoedibjo.

"Mudah-mudahan nanti 6 bulan kemudian bapak ibu bisa melihat perubahan yang jelas bagi anggota kami, diberikan kenyamanan namun kenyamanan ini juga untuk melayani masyarakat. Yang paling penting lagi sebenarnya bukan masalah nyaman saja, nyaman tempatnya manusianya ramah-ramah. Itu paling penting, tidak menyulitkan," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/337/3165617/hotman_paris-oL4w_large.jpg
Sudah Ajukan Jawaban atas Gugatan CMNP, Hotman Paris: Gugatan Canda-Candaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164504/ct-e8zm_large.jpg
Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Jadi Bagian Penyebar Hoaks Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164503/ct-tGz1_large.jpg
Direktur Legal MNC Group: Clickbait hingga Fabrikasi Berita Bisa Rusak Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164499/ct-13bi_large.jpg
Gugatan CMNP Janggal, Direktur Legal MNC Group: NCD Dinyatakan Asli oleh Pengadilan Sejak 2004, Inkrah hingga Tingkat MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164497/ct-HFE0_large.jpg
Soroti Isu Bansos, Chris Taufik: Hukum Pidana Itu Bersifat Pribadi, Tak Bisa Dikaitkan dengan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164494/ct-bCQT_large.jpg
Ramai di Medsos Soal Gugatan CMNP, Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Terjebak Isu Hukum Menyesatkan dan Tendensius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement