Gedung Dibangun, Kapolda Metro Minta Anggota Polsek Menteng Makin Dekat dengan Masyarakat

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan terima kasih atas bantuan MNC Peduli dalam melakukan renovasi gedung Polsek Metro Jakarta Pusat. Dia berhadap dengan renovasi yang dilakukan MNC Peduli, anggotanya dapat semakin dekat dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Karyoto saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama renovasi Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024). Dia menilai bantuan yang diberikan MNC Puduli harus menjadi ajang agar anggota semakin dekat dengan masyarakat.

"Saya minta setelah dibantu, tempatnya sudah bagus yang lebih penting harus dekat pada masyarakat. Bukan arti dekat hanya secara jarak, tapi psikologis, sosial juga harus dekat. Karena kita ada untuk masyarakat," kata Karyoto.

Dia menyebut saat ini Menteng merupakan salah satu tempat penggerak ekonomi nasional. Masyarakat di Menteng merupakan tokoh nasional seperti Hary Tanoesoedibjo.

BACA JUGA: MNC Sekuritas Gelar Webinar Gratis Bertajuk Belajar Teknikal dari Nol

"Mudah-mudahan nanti 6 bulan kemudian bapak ibu bisa melihat perubahan yang jelas bagi anggota kami, diberikan kenyamanan namun kenyamanan ini juga untuk melayani masyarakat. Yang paling penting lagi sebenarnya bukan masalah nyaman saja, nyaman tempatnya manusianya ramah-ramah. Itu paling penting, tidak menyulitkan," pungkasnya.