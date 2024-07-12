Penumpang KA Meningkat, Selama Semester 1 2024 Angkut 5,3 Juta Lebih Penumpang

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat kenaikan penumpang kereta api yang signifikan pada semester 1 periode 1 Januari 2024 - 30 Juni 2024.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko Menerangkan, selama semester 1 2024 volume penumpang KAI Daop 1 Jakarta mencapai 5.331.031 penumpang dengan rata-rata per harinya yaitu 29.291 penumpang dengan jumlah perjalanan 65 Kereta Api (KA) per hari.

"Capaian tersebut melampaui target program volume penumpang 2024 yang hanya 5.057.979, Peningkatan angka volume penumpang menunjukkan kinerja operasional yang lebih baik dari yang direncanakan untuk angkutan penumpang," kata Ixfan.

Lebih lanjut, dikatakan Ixfan, peningkatan penumpang pada semester pertama tahun 2024 terjadi pada bulan April dengan 1.157.765 penumpang.

Di mana pada bulan april tersebut mobilisasi penumpang yang menggunakan angkutan kereta api cukup meningkat karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Libur Sekolah.