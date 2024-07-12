Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lansia 84 Tahun di Bogor Ditemukan Tewas Dalam Jurang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |19:51 WIB
Lansia 84 Tahun di Bogor Ditemukan Tewas Dalam Jurang
Petugas saat evakuasi jasad lansia di Bogor (foto: dok ist)
BOGOR - Pria berinisial SR (84), ditemukan tewas di dalam jurang di wilayah Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Jasadnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, jasad SR ditemukan pada Kamis 11 Juli 2024. Awalnya, SR sempat dilaporkan hilang oleh keluarga sejak sepekan lalu.

"Tanggal 4 Juli 2024 korban berangkat ke kebun untuk beraktivitas dan pihak keluarga sempat mencari keberadaan korban selama satu minggu," kata Adam dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Hingga akhirnya, SR ditemukan oleh saudaranya dalam kondisi sudah tewas. Korban ditemukan di area kebun blok Gunung Aul.

