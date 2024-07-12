MNC Peduli Bangun Gedung Polsek Menteng, Kapolda Metro: Terima Kasih Bapak Hary Tanoe

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan terima kasih atas bantuan yqng diberikan MNC Peduli dalam merenovasi kantor Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Dia menyebut renovasi merupakan angin segar karena sejak 1994 Polsek Menteng hanya ditambal triplek.

“Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hary Tanoesoedibjo dan MNC Group yang mana kegiatan ini merupakan suatu wujud kedekatan dengan Polri," kata Karyoto dalam sambutqn peletakan batu pertama pembangunan Polsek Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

Karyoto menyebut pernah bertugas di Polsek Menteng pada tahun 1993-1994. Kala itu, kawasan Menteng dikenal sebagai daerah Cendana. Namun, kini Menting dikenal sebagai kawasan penggerak ekonomi nasional.

Karyoto menyebut sejak saat dia bertugas di Polsek Menteng hingga hari ini, tidak ada penambahan lahan di Polsek Menteng. Meniru pernyataan Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Karyoto menyebut Polsek menteng hanya bertambah triplek untuk menambal bangunan yang jebol.

Dengan renovasi yang dilakukan MNC Portal diharapkan dapat mempercantik bangunan Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Dia juga berhadap dengan berdirinya gedung baru dapat meningkatkan kinerja anggota polisi di Polsek Menteng.

"Dulu waktu tahun 93, 94 makanya Pak HT bilang tanahnya tidak nambah tempelannya triplek yang nambah ke belakang yang tidak indah. Alhamdulillah niat Bapak Hary Tanoesoedibjo bisa dibuat lagi lebih cantik lebih bagus," jelasnya.

Lebih lanjut Karyoto menyebut jika suasana dan kondisi di Polsek Menteng seperti suasana yang ada di Yogyakarta. Dia menyebut suasananya teduh dan tepat untuk anggota yang hendak pensiun.