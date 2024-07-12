Kasus Pemuda Disekap di Kafe Duren Sawit, Polisi: Pemeriksaan Saksi Bertahap

JAKARTA - Seorang pemuda berinisial MRR (23) menjadi korban penyekapan di salah satu kafe di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, selama tiga bulan. Perkembangan penanganannya, polisi masih melakukan serangkaian pemeriksaan saksi.

"Ya updatenya masih berjalan pemeriksaan. Masih lidik," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Kendati demikian, tak disampaikan secara gamblang mengenai pihak-pihak yang sudah atau akan diperiksa dalam penanganan kasus tersebut.

Hanya disampaikan bila proses pemeriksaan terhadap saksi yang mengetahui terjadinya penyekapan itu dilakukan secara bertahap.

Proses pemeriksaan itupun agar penyelidik menemukan bukti kuat terkait telah terjadinya tindak pidana penyekapan atau merampas kemerdekaan seseorang.

"Masih terus dilakukan pemeriksaan secara bertahap, klarifikasi," kata Ade.

Kekinian, kasus dugaan penyekapan terhadap MRR itu ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur.