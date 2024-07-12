Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Judi Online di Apartemen Jakbar, Polisi: Pelaku Ada yang S1 Teknik Informatika

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |20:28 WIB
Kasus Judi Online di Apartemen Jakbar, Polisi: Pelaku Ada yang S1 Teknik Informatika
Kapolres Metro Jakbar, Kombes M Syahduddi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat membongkar markas judi online yang berlokasi di salah satu unit di Apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Polisi menyebut, para pelaku memiliki latar belakang sekolah kejuruan dan sarjana Teknik Informatika.

“Tidak ada pelajar. Rata-rata backgroundnya pendidikan SMA atau kejuruan, ada juga yang kuliah mendapat gelar S1 jurusan Teknik Informatika,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, Jumat (12/7/2024).

Syahduddi menjelaskan, para pelaku juga memiliki latar belakang yang sebelumnya pernah bekerja di beberapa pengelola situs judi online.

“Antara beberapa tahun yang lalu mereka sudah pernah bekerja, dan jika mereka tidak merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut terus berhenti. Kemudian, mereka membangun kembali aktivitas kegiatan perjudian online,” ujar dia.

Berhasil Retas 855 Website

 

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi menyebutkan, para pelaku berhasil meretas 855 website yang di antaranya 500 website milik pemerintah daerah.

“Berdasarkan pengakuan para pelaku ini, ada kurang lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan defacing dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah dengan URL .go.id dan 355 website dengan URL berupa ac.id,” kata Syahduddi.

Halaman:
1 2
      
