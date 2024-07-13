3 Motor Dicuri Kurang dari 15 Menit, Polisi Selidiki

3 unit motor dicuri dalam waktu kurang dari 15 menit (Foto : Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Polisi sedang melakukan pengejaran terhadap komplotan maling yang beraksi di Cluster Griya Aren 2 Jalan Siberit, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pelaku diketahui berhasil mengambil tiga unit motor kurang dari 15 menit.

"Ya masih dalam penyelidikan dan anggota sudah cek TKP, dan sedang memprofiling pelaku," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Senin (8/7/2024).

Agar mempermudah proses penangkapan, polisi telah mengamankan CCTV di lokasi kejadian. Rekaman CCTV itu menunjukkan wajah para pelaku.

"CCTV ada yang sudah diamankan," sambungnya.

Peristiwa pencurian itu, juga diunggah oleh akun Instagram @info_bekasi. Dalam postingan tersebut terdapat tiga rekaman CCTV yang diunggah. Ketiga video memperlihatkan kawanan maling tengah beraksi membawa kabur sepeda motor yang tengah terparkir di halaman rumah warga.

Berdasarkan keterangan unggahan tersebut juga terlihat bahwa aksi pencurian itu terjadi di satu kawasan yang sama dan dengan jarak waktu yang sangat berdekatan.

Warga sekitar, Heri (50) mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 02.00 WIB pada Sabtu 6 Juli 2024. Tiga motor yang berhasil di bawa kabur pelaku di antaranya dua unit sepeda motor Honda Beat dan satu Kawasaki Ninja.

“Awalnya mereka mau coba ambil motor saya, tapi karena kuncinya keyless jadinya susah terus ditinggal,” kata Heri, Kamis 11 Juli 2024.