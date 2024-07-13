Polisi Ambil Sampel Hati Tahanan Tewas di Lapas Bekasi

JAKARTA - Polisi telah melakukan ekshumasi terhadap jenazah ZAN tahanan asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang tewas di lapas Bulak Kapal Bekasi. Polisi juga mengambil sampel hati tubuh ZAN.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, menyebut sampel hati itu nantinya bakal diperiksa oleh tim laboratorium forensik (Labfor).

“Ada sampel (hati) yang diambil dari kegiatan ekshumasi yang harus diperiksa di Labfor,” kata Firdaus kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

“Sampel hati untuk mengecek ada kadar racun atau hal-hal lainnya yang ditemukan di sampel hati tersebut,” imbuhnya.

Firdaus mengatakan, proses tersebut harus dijalankan agar penyelidikan yang tengah didalami oleh pihaknya memenuhi scientific crime investigation. Sejauh ini polisi juga telah memeriksa 6 saksi untuk menguak kasus kematian ZAN.

“Saksi dari petugas lapas dan tahanan yang satu sel dengan korban, dua orang adik kandung dan saudaranya," tutupnya.

Sebelumnya, tahanan titipan Kejaksaan Negeri asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berinisial ZAN (26) ditemukan tewas di Lapas Kelas II A Bulak Kapal Bekasi. ZAN tewas diduga merupakan korban penganiayaan.

(Angkasa Yudhistira)