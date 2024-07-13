Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ambil Sampel Hati Tahanan Tewas di Lapas Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |04:12 WIB
Polisi Ambil Sampel Hati Tahanan Tewas di Lapas Bekasi
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi telah melakukan ekshumasi terhadap jenazah ZAN tahanan asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang tewas di lapas Bulak Kapal Bekasi. Polisi juga mengambil sampel hati tubuh ZAN.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, menyebut sampel hati itu nantinya bakal diperiksa oleh tim laboratorium forensik (Labfor).

“Ada sampel (hati) yang diambil dari kegiatan ekshumasi yang harus diperiksa di Labfor,” kata Firdaus kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

“Sampel hati untuk mengecek ada kadar racun atau hal-hal lainnya yang ditemukan di sampel hati tersebut,” imbuhnya.

Firdaus mengatakan, proses tersebut harus dijalankan agar penyelidikan yang tengah didalami oleh pihaknya memenuhi scientific crime investigation. Sejauh ini polisi juga telah memeriksa 6 saksi untuk menguak kasus kematian ZAN.

“Saksi dari petugas lapas dan tahanan yang satu sel dengan korban, dua orang adik kandung dan saudaranya," tutupnya.

Sebelumnya, tahanan titipan Kejaksaan Negeri asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berinisial ZAN (26) ditemukan tewas di Lapas Kelas II A Bulak Kapal Bekasi. ZAN tewas diduga merupakan korban penganiayaan.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement