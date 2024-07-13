Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |05:08 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan
Cuaca Jabodetabek hari ini diperkirakan cerah berawan (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya akan cerah dan cerah berawan pada hari ini, Sabtu (13/7/2024).

Cuaca Jakarta diperkirakan cerah berawan dari pagi sampai malam hari dengan rentang suhu 21 sampai 32 derajat celcius.

Kemudian, BMKG juga memperkirakan cuaca di Depok akan cerah pada pagi hari dan cerah berawan pada malam harinya dengan suhu berkisar antara 22 sampai 32 derajat celcius.

Hal yang sama juga terjadi pada Kota Bogor yang diperkirakan cerah pada pagi hari dan cerah berawan tanpa hujan sedikitpun pada malam hari dengan suhu berkisar 21 sampai 32 derajat celcius.

Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, cuaca diperkirakan akan cerah pada pagi hari dan cerah berawan pada malam hari dengan suhu berkisar 22 sampai 33 derajat celcius.

Sementara untuk Tangerang, cuaca diprediksi akan cerah pada siang hari dan berawan pada malam dengan suhu berkisar 24 sampai 34 derajat celcius.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178133/hujan-RrQ2_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta Siang hingga Malam Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036/hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807/cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328/hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement