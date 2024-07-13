Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya akan cerah dan cerah berawan pada hari ini, Sabtu (13/7/2024).

Cuaca Jakarta diperkirakan cerah berawan dari pagi sampai malam hari dengan rentang suhu 21 sampai 32 derajat celcius.

Kemudian, BMKG juga memperkirakan cuaca di Depok akan cerah pada pagi hari dan cerah berawan pada malam harinya dengan suhu berkisar antara 22 sampai 32 derajat celcius.

Hal yang sama juga terjadi pada Kota Bogor yang diperkirakan cerah pada pagi hari dan cerah berawan tanpa hujan sedikitpun pada malam hari dengan suhu berkisar 21 sampai 32 derajat celcius.

Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, cuaca diperkirakan akan cerah pada pagi hari dan cerah berawan pada malam hari dengan suhu berkisar 22 sampai 33 derajat celcius.

Sementara untuk Tangerang, cuaca diprediksi akan cerah pada siang hari dan berawan pada malam dengan suhu berkisar 24 sampai 34 derajat celcius.

(Angkasa Yudhistira)