Kakorlantas Polri Buka Balap Sepeda Zebra Bhayangkara Presisi Sudirman Loop 2024

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Aan Suhanan membuka event balap sepeda bertajuk 'Zebra Bhayangkara Presisi Sudirman Loop 2024' dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78.

"Mudah-mudahan ajang ini bisa menjaring bakat-bakat yang selama ini mungkin belum tersalurkan," kata Aan Suhanan di Gate 6 Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2024).

Aan berharap, event yang diinisiasi oleh Korlantas Polri ini dapat menemukan pembalap sepeda yang dapat mewakili instansi ke ranah internasional.

Setelah sambutan singkatnya, Aan pun membuka gelombang pertama dan diikuti dengan para pembalap yang mulai mengayuh pedalnya.

Adapun para pesepeda akan melewati tiga lap dengan jarak masing-masing sepuluh kilometer.

Diketahui event ini digelar sebagai wujud Polri dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan olahraga sepeda. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam olahraga sepeda.

(Angkasa Yudhistira)