Nekat! Kawanan Maling Motor Ini Sempat Copot Pintu Pagar Rumah di Depok

DEPOK - Sebuah sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi B 5534 TII raib digondol kawanan maling, usai pintu pagar rumah korban dicopot di wilayah Cipayung, Kota Depok pada Jumat 12 Juli 2024 dini hari.

Dalam unggahan laman Instagram @depok.update, terlihat pagar rumah dalam keadaan telah dicopot kawanan maling.

Sementara itu, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi mengatakan, korban telah membuat laporan polisi (LP) ke Polres Metro Depok buntut kemalingan motor itu.

"Sudah di cek, korban sudah membuat LP ke Polres Metro Depok," kata Tri saat dikonfirmasi, Sabtu (13/7/2024).